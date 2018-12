Vacanze di Natale 2018, l'Abruzzo è la regione più gettonata

L'Abruzzo, insieme al Veneto, è la regione italiana più gettonata per queste vacanze di Natale e Capodanno 2018.

A segnalarlo è il portale Subito.it nel quale la nostra regione risulta tra le più richieste.

La piattaforma per comprare e vendere, che conta oltre 8 milioni di utenti unici mensili, ha registrato quasi un milione e mezzo di ricerche nella categoria Case Vacanza nel solo mese di novembre. In linea con la tradizione che vuole il Natale “in famiglia”, gli italiani puntano al Capodanno per la propria vacanza: le ricerche per il Veglione fuori porta battono 20 a 1 quelle per il Natale.

La regione più gettonata risulta essere l’Abruzzo che, nella classifica delle 50 mete più cercate, è presente con ben 5 località. Al primo posto assoluto Roccaraso, con i suoi 130 km di piste, i suoi 32 impianti di risalita e la sua varietà di pendii che permettono davvero a tutti di trovare la pista più adatta alle proprie capacità, è la stazione sciistica più cercata dagli italiani.

Sempre in Abruzzo troviamo Ovindoli, quinta in classifica, Pescasseroli (15°), Castel di Sangro (24°) e infine Rivisondoli (26°).