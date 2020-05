Parte anche in Abruzzo la campagna di test sierologici per il Coronavirus: saranno 1354 i cittadini selezionati residenti nel Pescarese

A partire da lunedì 25 maggio anche in Abruzzo sarà avviata la campagna di test sierologici per verificare la diffusione del Coronavirus in Italia. Lo ha fatto sapere l'assessore Verì, annunciando che sono 5561 i cittadini selezionati in 62 comuni del territorio. Nel dettaglio, 1628 in provincia di Chieti, 1354 in provincia di Pescara, 1318 in provincia di Teramo e 1261 in provincia dell'Aquila.

La Croce Rossa contatterà telefonicamente i soggetti individuati dall'Istat per lo studio che a livello nazionale coinvolgerà 150 mila connazionali. Dopo aver contattato i cittadini fisserà gli appuntamenti in uno dei 32 centri individuati dalla Asl che eseguiranno materialmente il prelievo, ed i campioni saranno analizzati dai laboratori dell'Aquila e di Pescara.

"Un passo importante - sottolinea la Verì - perché questo studio consentirà di verificare l'attendibilità dei test sierologici, i cui risultati attualmente non sono ancora validati dal ministero. Un grande tema, perché in caso di esito positivo, ci consentirebbe di utilizzare questi esami per ampliare ulteriormente la platea di cittadini da sottoporre a controllo".

Il presidente della Croce Rossa Abruzzo ha aggiunto che saranno fornite tutte le informazioni ai cittadini coinvolti nello studio, curando anche il trasferimento logistico dei campioni ai laboratori di analisi.