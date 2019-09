Abruzzo, oltre 173 mila studenti per il nuovo anno scolastico: in calo anche nel Pescarese

Saranno 173.096 gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che il 16 settembre, data ufficiale del calendario regionale per la riapertura delle scuole, torneranno in aula in Abruzzo. Lo ha fatto sapere l'ufficio scolastico regionale. In provincia di Pescara gli studenti saranno 45.154, 51.544 gli studenti della provincia di Chieti 39.854 nella provincia di Teramo e 36.544 gli studenti dell'Aquilano.

In realtà, in alcuni istituti superiori del Pescarese le lezioni sono già riprese oggi 11 settembre. Sul fronte dei dati statistici, in tutto l'Abruzzo il calo complessivo di iscritti è di 1.639 studenti, 312 in meno nel Pescarese. Assunti invece in ruolo 741 docenti di cui 107 di sostegno, con una percentuale del 94% di docenti di ruolo e del 6% di docenti a tempo determinato.