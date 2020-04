In Abruzzo tornano a calare ricoveri e persone in terapia intensiva per il Coronavirus: aumentano i guariti

Tornano a calare i ricoveri ospedalieri e le persone in terapia intensiva in Abruzzo per l'emergenza Coronavirus. Dopo l'aumento dei ricoveri negli ultimi due giorni, oggi sei persone in meno sono assistite nei nosocomi abruzzesi. Sono in tutto 345 le persone attualmente ricoverate nella nostra regione per il Covid19. Cala anche di due unità il numero delle persone in terapia intensiva, con 52 pazienti che necessitano di respirazione assistita.

Ricordiamo che oggi la percentuale di tamponi positivi rispetto a quelli totali giornalieri è calata di tre volte rispetto a ieri passando dal 9,6% a 3,2% odierni con 32 nuovi casi accertati. Sale anche il numero di guariti, che ora è di 213 (+2 rispetto a ieri, di cui 173 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 40 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).