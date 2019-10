VIDEO | Abruzzo Pride, presentato il logo: si lavora per l'evento del 2020 a Pescara

Ad illustrarci il logo di Abruzzo Pride che rappresenta pienamente la terra d'Abruzzo forte e gentile, Manuela Di Nardo dell'associazione Jonathan di Pescara, la quale ci illustra le peculiarità del marchio e i capisaldi del movimento.

Il coordinamento Abruzzo Pride è composto dalle associazioni Arcigay Chieti , Jonathan - Diritti in movimento, LaFormicaViola e Mazì - Pescara; durante la scorsa estate il coordinamento ha annunciato la realizzazione dell’Abruzzo Pride attraverso diverse iniziative in tutta la regione, le cui attività si concluderanno con una Marcia a Pescara il 27 Giugno 2020.

"Sogniamo una società aperta, accogliente, in cui ogni persona possa essere semplicemente sé stessa", questo principio è alla base di tutte le attività realizzate; la prossima sarà la giornata del coming out prevista per venerdì 11 ottobre anche a Pescara.