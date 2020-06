L'Abruzzo visto dal drone: anche Pescara protagonista del video promozionale della Regione [VIDEO]

Prosegue l'attività promozionale della Regione Abruzzo che negli ultimi giorni ha pubblicato sulle pagine ufficiali dei social diversi video molto suggestivi riguardanti le bellezze naturali, storiche, culturali della nostra regione. Fra questi, anche un video con delle immagini davvero affascinanti girate da un drone che mostrano diverse località abruzzesi, fra cui Pescara.

L'obiettivo è quello di attirare turisti puntando, come dichiarato dallo stesso presidente Marsilio, ad un'utenza di qualità nell'estate in cui a causa del Coronavirus si dovrà puntare molto sul turismo nazionale, e l'Abruzzo per questo si sta muovendo per far conoscere la nostra regione e le sue molte peculiarità e risorse a chi non l'ha ancora visitata.