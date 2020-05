L'Abruzzo mantiene 10 bandiere blu per il 2020, confermato il riconoscimento per il porto turistico di Pescara

Restano dieci le bandiere blu per le spiagge abruzzesi nel 2020, più quella conferita come approdo al porto turistico di Pescara. La classifica che ormai da anni premia le migliori località marine e lacustri italiane, in base a decine di parametri differenti riguardanti la qualità delle acque ed i servizi offerti agli utenti, quest'anno ha confermato gli stessi riconoscimenti dello scorso anno. per la nostra Regione.

In Abruzzo, dunque, le bandiere blu 2020 sono:

Chieti: San Salvo - San Salvo Marina Vasto - Punta Penna, Vignola Fossacesia - Fossacesia Marina

L'Aquila: Scanno - Acquevive - Gestione Ciccotti, Parco dei Salici Villalago - Villalago

Teramo: Pineto - S. Maria A Valle Nord, S. Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa, Lungomare dei Pini/Pineta Catucci Giulianova - Lungomare Zara Silvi - Parco Marino Torre del Cerrano, Arenile Sud, Lungomare Centrale Tortoreto - Spiaggia del Sole Roseto degli Abruzzi - Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale

A Pescara si conferma la bandiera blu degli approdi per il porto turistico "Marina di Pescara". I criteri vengono aggiornati costantemente in base alle nuove esigenze e priorità. Ricordiamo che la città di Pescara è al lavoro, con l'amministrazione comunale, per cercare di ottenere la bandiera blu nel 2021.