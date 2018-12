Gli abruzzesi e la loro casa: ordine e pochi ospiti per essere felici

Casa ordinata, e senza molti ospiti. È questo il segreto per vivere sereni e felici nella propria abitazione secondo gli abruzzesi. Sara Assicurazioni ha infatti diffuso i dati riguardanti uno studio condotto sulle abitudini, preferenze e problematiche dei residenti in Abruzzo.

La convivenza, secondo lo studio, viene messa a dura prova a causa del disordine e caos per il 45% degli abruzzesi intervistati, tanto da portare in alcuni casi anche a litigi irreversibili. Attenzione anche ai lavori domestici, chi non collabora ha il 40% in più di litigare con partner o con la persona con cui divide il tetto.

Secondo la ricerca, la convivenza può essere messa a dura prova anche a causa dei rapporti con altri familiari. Il 33% degli abruzzesi, infatti, ha ammesso di non essere disposto a convivere con altre persone della propria famiglia, senza fare distinzione tra genitori, fratelli o, appunto, suoceri.

In molti temono di perdere la propria privacy, con il 25% che sarebbe disposto ad ospitarli solo in casi di gravi necessità e solo per brevi periodi. Sul fronte degli ospiti per le festività? Anche qui gli abruzzesi amano la privacy e non fanno distinzioni fra parenti ed amici: solo il 42% li ospiterebbe volentieri ma per pochi giorni, mentre il 24% li inviterebbe solo a pranzo o cena facendoli dormire in albergo. Il restante 31% invece durante le feste è disposto senza problemi ad ospitare qualcuno di caro in casa, anche per un periodo relativamente lungo.