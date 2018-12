Abruzzesi alla guida: l'auto si usa più volte al giorno ma per pochi chilometri

Abruzzesi che utilizzano più frequentemente l'auto, ma per tragitti relativamente brevi. È quanto emerge dal rapporto sulle abitudini di guida dell'Osservatorio UnipolSai, che ha analizzato i dati ricevuti dalle scatole nere installate nelle automobili. Rispetto al 2013, quando c'era stato l'ultimo studio, le abitudini sono cambiate: aumenta infatti il numero di utilizzi dell'auto (5 giorni in più rispetto al 2013) ma diminuiscono i chilometri percorsi, con meno di 6 km al giorno.

Andando a spulciare il dato provinciale, Pescara risulta essere la provincia in cui più frequentemente si utilizza l'automobile (295 giorni l'anno), mentre è l'Aquila la provincia in cui si si percorrono più chilometri (una media di 13.181). Aumenta il traffico, con 7 minuti in più al giorno fra code ed ingorghi rispetto al 2013. In media ogni abruzzese alla guida trascorre 1,28 ore alla guida ad una velocità media di 29.9 km/h.