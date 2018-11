Abiti usati, raccolti 34 mila Kg fra Pescara e L'Aquila

Raccolta record di abiti usati da parte della società di servizi Co.ge.sa fra Pescara e L'Aquila, con 34 mila kg di abiti nel 2017, ottenendo così il premio HUMANA Eco-Solidarity Award 2018 per il primo posto a livello nazionale per la media di kg/abitante più alta in Italia.

Una raccolta che ha permesso l'acquisto alla onlus Humana di una borsa di studio per le scuole magistrali di HUMANA in Mozambico, Malawi e India e per questo la onlus ringrazia la generosità dei pescaresi e degli aquilani per aver dato la possibilità di inserire in questi territori figure professionali che formeranno le nuove generazioni.

Ma la raccolta ha permesso anche di risparmiare oltre 204 litri di acqua ed evitare l'emissione di 122 mila chili di anidride carbonica. La Humana festeggerà i suoi 20 anni di attività con un road show a bordo di uno storico pulmino Volkswagen T2 nelle province in cui la onlus è presente.