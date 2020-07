Abbonamenti Tua, la denuncia di una lettrice: "Integrazione estiva a prezzo pieno nonostante il lockdown, una vergogna"

Buonasera,

volevo fare una segnalazione, che secondo me ha del vergognoso, riguardante la Tua azienda trasporti.

Sono la madre di un studente che regolarmente paga un abbonamento annuale di 292 euro valido fino a giugno. Abitualmente faccio l'integrazione per luglio e agosto di 20 euro per usufruire del servizio. Oggi mi sono recata agli sportelli della Tua per pagare l'integrazione come ogni anno e mi è stato risposto che quest'anno l'azienda non farà l'integrazione ma bisognerà pagare l'abbonamento per intero cioè 27,50 euro luglio e 27,50 euro agosto.

Io penso che sia una cosa assurda visto che per tre mesi mio figlio non ha mai usufruito del servizio e che attualmente la Tua non assicura nemmeno regolare servizio. Spero che voi possiate evidenziare la cosa perché io penso che tutti i cittadini debbano essere messi al corrente

Grazie infinite