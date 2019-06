Abbateggio, primo consiglio comunale per il nuovo sindaco Di Pierdomenico

Con il rito del doppio suono della campanella, nella sala consiliare di Abbateggio si è svolto il passaggio di consegne ufficiali fra il sindaco uscente Antonio Di Marco ed il nuovo primo cittadino Gabriele Di Pierdomenico. Si tratta della prima volta assoluta che questa cerimonia viene svolta ad Abbateggio, dopo l'approvazione della delibera che l'ha istituita lo scorso 2 aprile.

Si è tenuta anche la prima riunione del consiglio comunale, dopo il giuramento sulla Costituzione da parte del sindaco. Convalidata anche la lista dei consiglieri eletti:7 per la lista di maggioranza “Uniti per Abbateggio” (Antonio Di Marco, Fernando Martelli,

Antonio Fausto Di Sinno, Silvia Tontodonati, Patrizia Simone, Sergio Di Marco e Fabrizio Perfetto), e 3 per la lista di opposizione “Lista per Abbateggio” (Fabrizio Canzurlo, Emanuele Scipione e Luca Scipione).

Eletti all'unanimità anche il presidente del consiglio comunale Sergio Di Marco e la vicepresidente Silvia Tontodonati. Antonio Fausto Di Sinno è stato nominato dal sindaco vicesindaco ed assessore con deleghe a Finanziamenti Pubblici, Tributi, Riscossioni, e assessore esterno Vincenzina Antonietta Scipione con le deleghe in Edilizia, Urbanistica, Decoro

Urbano, Servizi Scolastici.

Il primo cittadino, nel discorso inaugurale, ha citato l'imperatore Marco Aurelio: