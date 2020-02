A14, nuova chiusura per lavori nel tratto fra Pescara Nord - Città Sant'Angelo e Pineto: orari e date

Scatterà anche domani 7 febbraio la chiusura al traffico del tratto autostradale fra Pescara Nord - Città Sant'Angelo e Pineto per lavori. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia aggiungendo che la chiusura scatterà dalle 22 di domani 7 febbraio fino alle 6 del mattino di venerdì 8 febbraio.

La carreggiata interessata è quella in direzione Ancona. Anche stasera 6 febbraio, lo ricordiamo, scatterà lo stesso tipo di chiusura nel tratto indicato con il medesimo orario. L'ingresso consigliato in autostrada in direzione Ancona è il casello Atri - Pineto.