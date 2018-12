70esimo anniversario della Dichiarazione dei diritti umani: fiaccolata anche a Pescara

Lunedì 10 dicembre diverse associazioni fra cui ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e Oxfam si ritroveranno anche a Pescara come in altre 80 piazze italiane per ricordare i 70 anni dalla firma della Dichiarazione Universale dei diritti umani.

Appuntamento per una fiaccolata statica a Piazza Muzii, dove saranno lette testimonianze ed alcuni articolo della dichiarazione. Il programma:

h. 18.30-18.45: raduno in Piazza Muzii e consegna delle fiaccole (fino ad esaurimento)

h. 18.45-19.00 Accensione candele e lettura del preambolo della DUDU

h. 19.00 Lettura corale in tutta Italia dell’articolo 1 (con tutte le fiaccole accese)

h. 19.00-20.00 Lettura articoli, chiusura e ringraziamenti