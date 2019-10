5g, a Città Sant'Angelo Sinistra Italiana chiede lo stop alle antenne

Bloccare anche a Città Sant'Angelo, con una delibera di sospensione come avvenuto a Montesilvano, l'installazione di impianti 5g. Sinistra Italiana, con la sezione angolana, fa sapere di aderire alla manifestazione del 5 novembre per chiedere una moratoria nazionale per gli impianti 5g, e lancia un appello al sindaco Perazzetti ed a tutte le forze politiche elette in consiglio comunale per dar seguito alla promessa fatta in campagna elettorale.

Il 20 maggio infatti i candidati sindaco firmarono la pezione con il comitato "Stop5g Abruzzo" promettendo di agire in modo concreto per bloccare la diffusione della tecnologia 5g fino a quando studi scientifici ed indipendenti non ne dimosteranno la sicurezza per la salute dei cittadini impegnandosi a portare una mozione nel primo consiglio comunale utile.