Nel 2020 il primo Abruzzo Pride: a Pescara la marcia per i diritti Lgbt+

Nel 2020 ci sarà il primo Abruzzo Pride, marcia organizzata dalle associazioni locali per la difesa dei diritti Lgbt+ sulla sdelle manifestazioni e cortei già organizzati in diverse città d'Italia e del mondo. La data scelta è quella del 28 giugno a Pescara, come fanno sapere gli organizzatori che intendo unirsi per fondere le esperienze pluriennali già maturate come singole organizzazioni e comunità per fare un ulteriore passo in abitanti, e per questo chiedono alle realtà sociali, culturali, religiose, sindacali ed istituzionali di unirsi all'evento, in modo che possa essere il più inclusivo possibile:

Lo dobbiamo fare insieme non solo per noi stessi e noi stesse ma per dare una prospettiva ai tanti e alle tante che ancora oggi sono costretti e costrette a nascondere la propria sessualità per non subire odiose discriminazioni a casa o nei luoghi di lavoro. Dobbiamo farlo tutte le giovani persone che si sono trasferite nelle grandi città non solo per lavoro o studio ma perché è difficile vivere alla luce del sole la propria identità in libertà e sicurezza. Ci colpiscono soprattutto nel campo dell'affettività e nell'applicazione piena dei diritti, più che nella sessualità come dimostrano anche i casi più recenti di violenza in Abruzzo. Vogliamo essere liberi e libere di tenerci per mano, regalarci delle semplici carezze, guardarci teneramente, passeggiare insieme ai nostri e alle nostre partner ed ai nostribambini e bambine in ogni dove senza essere bersaglio di derisioni,violenze fisiche e verbali.

Vorremo che sia un Pride che solleciti gli eletti e le elette nelle istituzioni ad approvare mozioni