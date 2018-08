Pagheremo 2 euro per ogni ora di sosta​ in centro? E’ polemica

È polemica dopo il piano di riqualificazione delle aree di risulta presentato dal sindaco Marco Alessandrini in Commissione. Si parla di riscuotere ovunque una somma di 2 euro per ogni ora di sosta di giorno, ma non è tutto, come sostiene Berardino Fiorilli, Coordinatore di ‘Azione Politica Pescara’:

“Il privato guadagnerà sui parcheggi anche di notte. Parliamo di 36 euro al giorno per ogni sventurato automobilista costretto a parcheggiare in centro, una cifra spropositata se pensiamo che oggi ci sono abbonamenti mensili a Pescara Parcheggi che costano 36 euro. Ancora più assurdo che si pensi di cancellare i pochi posti auto gratuiti oggi esistenti, in via Chieti, o nella stessa via De Gasperi o in via Venezia o, non meno importante, sulla riviera nord di Pescara”.

Non regge la scusa che ‘in altre città la sosta costa di più’, perché “sicuramente il sindaco Alessandrini non può pensare di offrire, con la sua gestione della città, gli stessi servizi garantiti da città come Napoli, Firenze, Roma o Milano”, afferma Fiorilli.