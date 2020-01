Grande festa a Spoltore per i 103 anni di Leondina Marini - FOTO

Grande festa ieri 14 gennaio per i 103 anni di Leondina Marini, cittadina di Spoltore, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Di Lorito e la consigliera comunale Valentina Conti, che l'hanno raggiunta con un omaggio floreale. Leondina ha tre figli (Filomena, Vincenzo e Mario), due nuore (Liliana Prosperi e Vilma Aliprandi), nove nipoti, ed è diventata bisnonna 11 volte.

Nata a Penne, a maggio saranno anche 50 anni di residenza a Spoltore, nel borgo di Villa Santa Maria, e come specifica la nuora è una persona ancora lucida ed in grado di capire, nonostante le difficoltà nella vita quotidiana dove è sempre supportata dai suoi cari. Mangia ancora le salsicce e non rinuncia a nulla, il marito Tauro Bufo è scomparso ultraottantenne.

Il sindaco Di Lorito ha commentato: