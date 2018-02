Appuntamenti weekend della movida a Pescara 23/24 febbraio 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Tornano gli appuntamenti con la movida pescarese. Venerdì appuntamento Natura con Ti Porto Via con Me la serata ideata da Luca Stirpe e Daniele de Melis in collaborazione con Paride Aloisi, Danilo la Rovere e Andrea Nuccitelli. Cena spettacolo e Disco con Nicola Simone Lucas. Alle Torri Camuzzi il Bistrot ripropone venerdì e sabato all’insegna della buona cena e del divertimento. I fratelli Fuschini venerdì propongono Winile ideato da Giampaolo Oro con la musica rigorosamente Winile di Alessandro Marini. Sabato il locale diventa totalmente italiano con la musica di Pele’ e Lucas. Venerdì è sabato anche per il Diavolo & l’Acquasanta di Roberto Sabatelli, che con cena e live continua a far divertire i clienti a Pescara Vecchia.

Sabato torna l’appuntamento con al discoteca e con il Mega’ della famigliola Vaccaro. Questa settimana l’organizzazione dei Tonight propone Secret in the Night la notte con l’animazione di Evolution ART. Per gli amanti del latino Stefano Cardelli e Nettuno tornano con la Fabrica del Ritmo. La serata latina storica che ogni sabato torna ininterrottamente con l’animazione del locale e la musica di Dj Caliente e Daniel de Cuba per sfogarsi con salsa, Merengue, Bachata e musiche latino venezuelane. A Pescara vecchia invece il glam di Stefano Dottore torna con una nuova programmazione che vede il locale aperto dal martedì al sabato con tante novità e con un ristorante completamente rinnovato con la direzione artistica di Lele Ferrante.

Musica latina il sabato anche per il cafe' del mar di Nicola Cotellessa che in attesa della stagione estiva ogni sabato fa scaldare i propri clienti con i ritmi latini. Fermento intanto per l'annunciata apertura a sorpresa del Cutty Sark che i primi di Marzo riaprirà a sorpresa i battenti con un progetto a lungo termine che prevede di far tornare il locale agli antichi splendori.